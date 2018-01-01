Ломаченко и Кэмпбелл прошли обязательную процедуру взвешивания

Боксеры за 30 дней до своего поединка провели первое взвешивание.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и лидер рейтинга WBC Люк Кэмпбелл прошли обязательное взвешивание за 30 дней до своего боя.

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Как сообщает BoxingScene, вес 31-летнего украинца составил 65,32 кг, а вес 31-летнего британца - 66,86. В соответствии с регламентом, вес боксеров не должен превышать 10-процентный барьер за 30 дней до поединка (67,36 кг).

Боксерам необходимо будет пройти еще два обязательных взвешивания - за 2 недели до боя (17 августа) и за неделю (24 августа).

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа на арене O2 в Лондоне (Великобритания).

Отметим, что в андеркарде этого поединка встретятся Хьюи Фьюри и Александр Поветкин.