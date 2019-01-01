Кэмпбелл: Я вижу себя победителем в поединке с Ломаченко

Британский боксер признался, что готов к испытанию.

Британский боксер Люк Кэмпбелл уверен в своей победе над чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

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“Я в отличной форме, тяжело работаю, физически и ментально сильнее, чем был когда-либо ранее. Я готов к этим испытаниям. Раньше у меня был страх проиграть. Нельзя бояться проверять себя. Я выхожу против парня, который занимает первое место в мире в pound-for-pound, и я тоже могу туда попасть.

Все говорят о разнице в росте и размахе рук. Я не надеюсь на это. У меня также чертова куча других инструментов. Рост и размах рук создает большое различие, но мы оба привнесем в ринг чертову кучу всего. Мы - двое лучших в дивизионе, поверьте мне. Вы увидите прекрасный бой.

Моя цель - хорошо поразмыслить насчет боя и стать победителем. Я вижу для себя только победу в этом поединке. Как только прозвучит гонг и начнется бой, может произойти все, что угодно. Главное, это то, как ты будешь реагировать на происходящее.

Ты должен реагировать на того, кто напротив тебя. Нельзя слишком много думать, нужно реагировать. В конце концов, нужно бить и не пропускать. Справедливое решение - это единственное, чего я прошу“, - рассказал Кэмпбелл в интервью Sky Sports.

Напомним, бой Ломаченко - Кэмпбелл состоится 31 августа в Лондоне. На кону поединка помимо поясов украинца будет стоять вакантный титул WBC.