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Хирн: Если Хьюи Фьюри одолеет Поветкина, то быстро станет претендентом на чемпионство

Комментариев: 2
Промоутер отметил, что на кону находятся большие планы ставки.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно боя своего клиента Хьюи Фьюри с российским боксером Александром Поветкиным.

“Фьюри придется пройти через пламя, чтобы выйти победителем, но награда того стоит. На кону огромные ставки. Я не планировал выставлять Хьюи на такой тяжелый бой, но так вышло. Появилось возможность и Фьюри за нее ухватился.

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Он уверен, что сможет победить, и если он это сделает, то быстро сможет получить статус претендента на чемпионские титулы. Хьюи имеет все шансы стать влиятельным представителем своего дивизиона.

В 22 года он вышел на бой с Джозефом Паркером, в 23 - с Кубратом Пулевым. Теперь он подписал контракт с нами и сразу вышел на Поветкина. Это показывает его приоритеты“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, бой Фьюри - Поветкин состоится 31-го августа в Лондоне в андеркарде поединка Ломаченко - Кэмпбелл.

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Теги: бокс, Эдди Хирн, Хьюи Фьюри, Александр Поветкин
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  01.08.2019, 15:27
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гость
Главное событие вечера Ломаченко а русофашиста будут мочить для фона
ВоблаВологда  (аноним)  01.08.2019, 15:25
Оценка:  0
ВоблаВологда
Просто парень хочет стать чемпионом мира, а не сидеть своей задницей где то в Хабаровске... Даст пиздюлей кацапу-не брату, с Божией помощью.
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