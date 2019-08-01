Хирн: Если Хьюи Фьюри одолеет Поветкина, то быстро станет претендентом на чемпионство

Промоутер отметил, что на кону находятся большие планы ставки.

Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно боя своего клиента Хьюи Фьюри с российским боксером Александром Поветкиным.

“Фьюри придется пройти через пламя, чтобы выйти победителем, но награда того стоит. На кону огромные ставки. Я не планировал выставлять Хьюи на такой тяжелый бой, но так вышло. Появилось возможность и Фьюри за нее ухватился.

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Он уверен, что сможет победить, и если он это сделает, то быстро сможет получить статус претендента на чемпионские титулы. Хьюи имеет все шансы стать влиятельным представителем своего дивизиона.

В 22 года он вышел на бой с Джозефом Паркером, в 23 - с Кубратом Пулевым. Теперь он подписал контракт с нами и сразу вышел на Поветкина. Это показывает его приоритеты“, - приводит слова Хирна Sky Sports.

Напомним, бой Фьюри - Поветкин состоится 31-го августа в Лондоне в андеркарде поединка Ломаченко - Кэмпбелл.