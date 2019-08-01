Хирн: Если Хьюи Фьюри одолеет Поветкина, то быстро станет претендентом на чемпионство
Известный британский промоутер Эдди Хирн поделился мнением относительно боя своего клиента Хьюи Фьюри с российским боксером Александром Поветкиным.
“Фьюри придется пройти через пламя, чтобы выйти победителем, но награда того стоит. На кону огромные ставки. Я не планировал выставлять Хьюи на такой тяжелый бой, но так вышло. Появилось возможность и Фьюри за нее ухватился.
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Он уверен, что сможет победить, и если он это сделает, то быстро сможет получить статус претендента на чемпионские титулы. Хьюи имеет все шансы стать влиятельным представителем своего дивизиона.
В 22 года он вышел на бой с Джозефом Паркером, в 23 - с Кубратом Пулевым. Теперь он подписал контракт с нами и сразу вышел на Поветкина. Это показывает его приоритеты“, - приводит слова Хирна Sky Sports.
Напомним, бой Фьюри - Поветкин состоится 31-го августа в Лондоне в андеркарде поединка Ломаченко - Кэмпбелл.
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