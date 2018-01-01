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Инсайдеры сообщили детали переговоров между командами Деревянченко и Альвареса

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По мнению специалистов, контракт на бой точно будет подписан.
Сергей Деревянченко и Сауль Альварес
Сергей Деревянченко и Сауль Альварес
Getty Images

Известные инсайдеры в мире бокса поделились информацией о ходе переговоров между чемпионом мира по версиям WBA, IBF и WBC в среднем весе Саулем Альваресом (51-1-2, 35 КО) и обязательным претендентом на пояс IBF Сергеем Деревянченко (13-1, 10 КО).

Как сообщает корреспондент The Athletic Майк Коппинджер, “Канело“ готов получить менее 35 миллионов долларов за бой, которые прописаны в его контракте с DAZN.

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Кроме того, стриминговая платформа больше не требует от мексиканца гарантий того, что после боя с украинцем он встретится с Геннадием Головкиным (39-1-1, 35 КО). Об этом сообщает журналист Boxing Scene Кит Айдек.

А вот Крис Манникс из Sports Illustrated утверждает, что заключение соглашения между боксерами зависит от того, примет ли команда Деревянченко финансовые условия Альвареса. При этом инсайдер заявил, что не сомневается в том, что стороны придут к соглашению.

Ранее сообщалось, что бой Деревянченко - Альварес может состояться в октябре в США.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес, переговоры, бой
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