Уайлдер: Интересно, Уайт будет оправдывать допинг тем, что выпил энергетик?

Чемпион мира в супертяжелом весе отметил, что очень ждет оправданий своего коллеги.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер вновь высказался по поводу допинг-скандала, в который угодил его коллега Диллиан Уайт.

“Я уже в ожидании его оправданий. Интересно, Уайт будет оправдывать допинг тем, что выпил энергетик? Это позор. Он точно знал, что он делал. Неужели он считал, что это сойдет ему с рук?

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Никто не сомневается, что пробы В будут такими же, как и пробы А. Возможно, они допустили ошибку в цикле, поэтому все всплыло. В пробах были лишь крошечные следы. Однако не сказать об этом Ривасу - не только неправильно, это низко и отвратительно.

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Я понимаю, что каждый из нас зарабатывает деньги, чтобы обеспечить свои семьи, но мы имеем полное право выходить на бой с уверенностью, что наш оппонент не использовал ничего, чтобы обеспечить себе преимущество“, - приводит слова Уайлдера Boxing Scene.

Напомним, Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением судей, а после этого стало известно, что он провалил допинг-тест, который прошел накануне боя.

Отметим, что в крови Уайта были обнаружены анаболические стероиды. Сам британец уже прокомментировал скандальную ситуацию.