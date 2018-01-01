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Тренер Деревянченко: Сергей обладает навыками, чтобы победить Альвареса

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Андре Розье считает, что у украинца практически нет недостатков, поэтому он может справиться даже с таким именитым соперником.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Boxing Scene

Андре Розье, тренер украинского боксера Сергея Деревянченко, высказал свое мнение относительно возможного поединка своего подопечного с именитым мексиканцем Саулем Альваресом.

"Сергей - фантастический боец практически без недостатков. Его навыки доставят проблемы любому средневесу. В профи у него не было легких боев, поэтому могу сказать, что Сергей - элитный боец, которого ждет элитный бой.

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С ним очень легко работать, он следует инструкциям, никогда не жалуется и у него нет чрезмерного эго. Он - пример для подражания и его отношение к работе позволит ему стать успешным.

Считаю, что Сергей обладает навыками, чтобы победить любого боксера, в том числе и Альвареса. Я думаю, что в этом году Деревянченко станет чемпионом мира", - приводит слова Розье Boxing Scene.

Напомним, контракт на бой Деревянченко - Альварес на данный момент не подписан, но ожидается, что он состоится в октябре этого года.

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Теги: бокс, Андре Розье, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес
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