Бывшего чемпиона мира по боксу осудили на 18 лет

Экс-супруга Карлоса Бальдомира добилась жесткого наказания для спортсмена.

Бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Карлоса Бальдомира осудили на 18 лет за насилие над своей восьмилетней дочерью.

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Как сообщает Ole, заявление на спортсмена подала его экс-супруга, которая потребовала серьезного наказания за изнасилование маленькой девочки. Суд одобрил иск девушки и отправил Бальдомира в тюрьму на 18 лет.

Отмечается, что дочь боксера рассказала психологам все подробности насилия, которое она пережила.

Напомним, 48-летний Бальдомир за свою профессиональную карьеру провел 71 бой, из которых 49 закончились победой, 16 - поражением, а 6 - ничьей.

Ранее сообщалось, что боец UFC попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом.