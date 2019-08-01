Переключиться на мобильную версию

Бывшего чемпиона мира по боксу осудили на 18 лет

Комментариев: 1
Экс-супруга Карлоса Бальдомира добилась жесткого наказания для спортсмена.
Карлос Бальдомир
Карлос Бальдомир
Getty Images

Бывшего чемпиона мира в полусреднем весе Карлоса Бальдомира осудили на 18 лет за насилие над своей восьмилетней дочерью.

Читай также: Полиция в четвертый раз арестовала Маркуса Брауна

Как сообщает Ole, заявление на спортсмена подала его экс-супруга, которая потребовала серьезного наказания за изнасилование маленькой девочки. Суд одобрил иск девушки и отправил Бальдомира в тюрьму на 18 лет.

Отмечается, что дочь боксера рассказала психологам все подробности насилия, которое она пережила.

Напомним, 48-летний Бальдомир за свою профессиональную карьеру провел 71 бой, из которых 49 закончились победой, 16 - поражением, а 6 - ничьей.

Ранее сообщалось, что боец UFC попал в тюрьму за ДТП со смертельным исходом.

Поделись:
Теги: бокс, скандал, насилие, суд, тюрьма
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  01.08.2019, 10:57
Оценка:  +1
гость
в АД его сразу. Весь мозг ему отбили. Я представляю какое это мудило по жизни.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь