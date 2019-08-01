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Гвоздик проведет бой с Бетербиевым в Филадельфии

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Украинец и россиянин проведут объединительный поединок в США.
Александр Гвоздик (в центре)
Александр Гвоздик (в центре)
Boxing Scene

Чемпион мира во версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) проведут объединительный бой.

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Как сообщает ТАСС, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уже определился с точной датой и местом проведения этого поединка. Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

Ранее сообщалось, что WBC анонсировал документальный фильм об Александре Гвоздике.

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Теги: бокс, Боб Арум, Александр Гвоздик, Артур Бетербиев
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Комментариев (1)
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ВоблаВологда  (аноним)  01.08.2019, 10:45
Оценка:  +3
ВоблаВологда
Украинец выбьет все дерьмо из окацапленного чебурека, заберет пояс.
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