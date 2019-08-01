Гвоздик проведет бой с Бетербиевым в Филадельфии

Украинец и россиянин проведут объединительный поединок в США.

Чемпион мира во версии WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-0, 14 КО) и обладатель титула IBF Артур Бетербиев (14-0, 14 КО) проведут объединительный бой.

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Как сообщает ТАСС, глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум уже определился с точной датой и местом проведения этого поединка. Бой Гвоздик - Бетербиев состоится 18-го октября в Филадельфии (США).

Ранее сообщалось, что WBC анонсировал документальный фильм об Александре Гвоздике.