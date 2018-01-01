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Поветкин: Хьюи Фьюри - сильный и непростой боксер

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Российский боксер рад тому, что поединок состоится в Англии.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Российский супертяжеловес Александр Поветкин прокомментировал предстоящий поединок против Хьюи Фьюри.

“Хьюи Фьюри - молодой, сильный и непростой боксер. Это хороший и ответственный поединок. Я рад, что мой бой состоится в Англии, где люди действительно любят бокс“, - приводит слова россиянина сайт промоутерской компании Мир бокса.

Напомним, бой Поветкина и Фьюри состоится 31 августа в Лондоне в андеркарде главного события того вечера - поединка между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом.

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Теги: бокс, Хьюи Фьюри, Александр Поветкин
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