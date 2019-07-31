Поветкин проведет бой с братом Фьюри в андеркарде поединка Ломаченко - Кэмпбелл

Британский промоутер Эдди Хирн официально анонсировал проведение боя.

Российский боксер Александр Поветкин (34-2, 24 КО) свой следующий бой проведет с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО).

Как сообщает известный промоутер Эдди Хирн на своей страничке в Twitter, 39-летний россиянин и 24-летний британец проведут поединок 31-го августа на арене О2 в Лондоне.

Таким образом, Поветкин и Фьюри выступят в андеркарде главного события того вечера - поединка между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО).

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин отказался от боя с Тайсоном Фьюри, выбрав его брата.