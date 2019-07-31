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Поветкин проведет бой с братом Фьюри в андеркарде поединка Ломаченко - Кэмпбелл

Комментариев: 2
Британский промоутер Эдди Хирн официально анонсировал проведение боя.
Хьюи Фьюри и Александр Поветкин: анонс боя
Хьюи Фьюри и Александр Поветкин: анонс боя
twitter.com/EddieHearn

Российский боксер Александр Поветкин (34-2, 24 КО) свой следующий бой проведет с бывшим претендентом на титул чемпиона мира Хьюи Фьюри (23-2, 13 КО).

Как сообщает известный промоутер Эдди Хирн на своей страничке в Twitter, 39-летний россиянин и 24-летний британец проведут поединок 31-го августа на арене О2 в Лондоне.

Таким образом, Поветкин и Фьюри выступят в андеркарде главного события того вечера - поединка между Василием Ломаченко (13-1, 10 КО) и Люком Кэмпбеллом (20-2, 18 КО). 

Ранее сообщалось, что Александр Поветкин отказался от боя с Тайсоном Фьюри, выбрав его брата.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Хьюи Фьюри, Эдди Хирн, бой, анонс, андеркард
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Комментариев (2)
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Peyot    31.07.2019, 15:17
Оценка:  0
Peyot
с учетом что в англии не особо проверяют на допинг нам может ждать интересный бой. если обое подхавают стероидов!
ВоблаВологда  (аноним)  31.07.2019, 15:09
Оценка:  +1
ВоблаВологда
Прекрасно. Будем болеть за Фьюри родные. Уверен, он отправит на пенсию аналогов не имеющего в/на России мешка.
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