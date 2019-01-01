Погибший аргентинский боксер провел бой вопреки запрету врачей

Уго Сантильян не должен был выходить на ринг в течение 45 дней.

Аргентинский боксер Уго Сантильян, который скончался после боя против уругвайца Эдуардо Абреу, вышел на ринг вопреки запрету врачей.

Читай также: Хосе Рамирес - о смерти Дадашева: Это показывает, что бокс - тяжелый спорт

Как сообщает Boxeo Mundial, 23-летний спортсмен 15-го июня провел бой с Артемом Арутюняном, после которого Союз профессиональных боксеров Германии запретил Уго проводить бои в течение 45-ти дней.

Решение о временной дисквалификации было принято на основании рекомендации врачей, так как во время боя Сантильян пропустил большое количество ударов в голову. Несмотря на запрет уже 20-го июля аргентинец провел бой, на который попал в качестве замены, не имея времени на подготовку.

Напомним, Уго Сантильян скончался в Буэнос-Айресе после боя с Эдуардо Абреу.

Отметим, что бой Сантильяна прошел в один день с поединком Максима Дадашева, который спустя три дня после боя скончался в больнице.