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Погибший аргентинский боксер провел бой вопреки запрету врачей

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Уго Сантильян не должен был выходить на ринг в течение 45 дней.
Уго Сантильян
Уго Сантильян
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Аргентинский боксер Уго Сантильян, который скончался после боя против уругвайца Эдуардо Абреу, вышел на ринг вопреки запрету врачей.

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Как сообщает Boxeo Mundial, 23-летний спортсмен 15-го июня провел бой с Артемом Арутюняном, после которого Союз профессиональных боксеров Германии запретил Уго проводить бои в течение 45-ти дней.

Решение о временной дисквалификации было принято на основании рекомендации врачей, так как во время боя Сантильян пропустил большое количество ударов в голову. Несмотря на запрет уже 20-го июля аргентинец провел бой, на который попал в качестве замены, не имея времени на подготовку.

Напомним, Уго Сантильян скончался в Буэнос-Айресе после боя с Эдуардо Абреу.

Отметим, что бой Сантильяна прошел в один день с поединком Максима Дадашева, который спустя три дня после боя скончался в больнице.

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Теги: бокс, смерть, трагедия
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