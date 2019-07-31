Фьюри вернется на ринг в сентябре

Имя следующего соперника "цыганского короля" на данный момент неизвестно.

Именитый экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в скором времени вернется на ринг.

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Как утверждает BoxingScene, свой следующий поединок "цыганский король" проведет в сентябре в США. Бой состоится либо 14-го сентября в Лас-Вегасе, либо 21-го сентября в Бостоне.

Отметим, что имя соперника Фьюри пока не сообщается. Потенциальным кандидатом на бой является бывший чемпион по версии IBF Чарльз Мартин.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал дату реванша с Деонтеем Уайлдером.