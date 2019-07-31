Переключиться на мобильную версию

Фьюри вернется на ринг в сентябре

Комментариев: 1
Имя следующего соперника "цыганского короля" на данный момент неизвестно.
Тайсон Фьюри
Тайсон Фьюри
Getty Images

Именитый экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри в скором времени вернется на ринг.

Читай также: Фьюри: Кличко - мошенник и завистник, который постоянно на что-то обижен

Как утверждает BoxingScene, свой следующий поединок "цыганский король" проведет в сентябре в США. Бой состоится либо 14-го сентября в Лас-Вегасе, либо 21-го сентября в Бостоне.

Отметим, что имя соперника Фьюри пока не сообщается. Потенциальным кандидатом на бой является бывший чемпион по версии IBF Чарльз Мартин.

Ранее сообщалось, что Тайсон Фьюри назвал дату реванша с Деонтеем Уайлдером.

Поделись:
Теги: бокс, Тайсон Фьюри
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
русский  (аноним)  31.07.2019, 14:11
Оценка:  0
русский
Ждем с большим нетерпением. Жаль, что этому красавцу не удалось Поветкина насадить на член. Тот бы бодро попердывал от возбуждения. Представляю, как Саша бы стонал от вожделения, а Фьюри с ревом всаживал свой громадный член в пуканчик витязя. Гы, гы, гы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь