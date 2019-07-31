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Поветкин отказался проводить бой с Тайсоном Фьюри

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Вместо именитого "цыганского короля" россиянин выбрал его брата Хьюи Фьюри.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин отказался проводить бой с известным британским боксером Тайсоном Фьюри.

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Как сообщает журналист Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, россиянин вел активные переговоры с "цыганским королем", но, в конечном итоге, Поветкин отклонил предложение Тайсона и принял решение провести бой с его двоюродным братом Хьюи Фьюри.

Отмечается, что Александр и Хьюи могут провести бой в андеркарде чемпионского боя между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, который состоится в Лондоне 31-го августа.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер Владислав Сиренко стал спарринг-партнером Александра Поветкина.

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Теги: бокс, Александр Поветкин, Тайсон Фьюри, Хьюи Фьюри, бой
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Комментариев (1)
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Peyot    31.07.2019, 11:26
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Peyot
пипеткин против Джошуа выглядел как младенец что портив фьюри показать может ? да еще и в англии где на допиг вообще не проверят считай!
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