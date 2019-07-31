Поветкин отказался проводить бой с Тайсоном Фьюри

Вместо именитого "цыганского короля" россиянин выбрал его брата Хьюи Фьюри.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин отказался проводить бой с известным британским боксером Тайсоном Фьюри.

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Как сообщает журналист Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, россиянин вел активные переговоры с "цыганским королем", но, в конечном итоге, Поветкин отклонил предложение Тайсона и принял решение провести бой с его двоюродным братом Хьюи Фьюри.

Отмечается, что Александр и Хьюи могут провести бой в андеркарде чемпионского боя между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом, который состоится в Лондоне 31-го августа.

Ранее сообщалось, что известный украинский боксер Владислав Сиренко стал спарринг-партнером Александра Поветкина.