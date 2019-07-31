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Уайта лишили временного титула чемпиона мира по версии WBC

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Боксерская организация приняла решение временно лишить Диллиана Уайта титула, завоеванного в бою против Оскара Риваса.
Диллиан Уайт
Диллиан Уайт
Boxing Scene

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение лишить 31-летнего Диллиана Уайта зватия временного чемпиона мира и обязательного претендента на титул организации.

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Как сообщает официальный сайт WBC, такое решение было принято из-за положительного допинг-теста британца, который он сдал перед боем с Оскаром Ривасом, завершившимся для Уайта победой.

Отмечается, что боксера и его команду уведомили о том, что он временно лишен титула, а также о том, что Уайт имеет возможность предоставить аргументы в свою защиту на следственной комиссии.

Напомним, в крови Диллиана Уайта обнаружили анаболические стероиды.

Ранее сообщалось, что британец впервые прокомментировал скандал с допингом.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, допинг, допинг-тест, скандал, WBC
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  31.07.2019, 10:41
Оценка:  +1
русский
Жалко. Ну ничего, будет, как наш Поветкин уем груши околачивать, ведь нахрен никому не нужен. Саша, покушав котлет и обильно запив пивом, может хоть громко перднуть. Гы, гы, гы.
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