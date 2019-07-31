Уайта лишили временного титула чемпиона мира по версии WBC

Боксерская организация приняла решение временно лишить Диллиана Уайта титула, завоеванного в бою против Оскара Риваса.

Всемирный боксерский совет (WBC) принял решение лишить 31-летнего Диллиана Уайта зватия временного чемпиона мира и обязательного претендента на титул организации.

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Как сообщает официальный сайт WBC, такое решение было принято из-за положительного допинг-теста британца, который он сдал перед боем с Оскаром Ривасом, завершившимся для Уайта победой.

Отмечается, что боксера и его команду уведомили о том, что он временно лишен титула, а также о том, что Уайт имеет возможность предоставить аргументы в свою защиту на следственной комиссии.

Напомним, в крови Диллиана Уайта обнаружили анаболические стероиды.

Ранее сообщалось, что британец впервые прокомментировал скандал с допингом.