Деревянченко встретится в ринге с Альваресом в октябре - источник

Поединок может состояться в американском городе Лас-Вегас.

Украинец Сергей Деревянченко, который стал обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе, практически договорился о бое с чемпионом WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом.

Читай также: IBF поставила ультиматум Альваресу по поводу боя с Деревянченко - источник

Как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, стриминговая платформа DAZN одобрила бой украинца с именитым “Канело“. Предположительно, поединок может состояться в Лас-Вегасе (США) 26-го октября.

Сам мексиканец планировал встретиться с Сергеем Ковалевым, однако россиянин не сумел отменить запланированный бой против Энтони Ярда, который пройдет в августе.

Ранее сообщалось, что IBF в очередной раз перенесла промоутерские торги по бою Альварес - Деревянченко.