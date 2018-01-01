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Деревянченко встретится в ринге с Альваресом в октябре - источник

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Поединок может состояться в американском городе Лас-Вегас.
Сергей Деревянченко
Сергей Деревянченко
Getty Images

Украинец Сергей Деревянченко, который стал обязательным претендентом на титул IBF в среднем весе, практически договорился о бое с чемпионом WBA, WBC и IBF Саулем Альваресом.

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Как сообщает известный инсайдер Майк Коппинджер на своей страничке в Twitter, стриминговая платформа DAZN одобрила бой украинца с именитым “Канело“. Предположительно, поединок может состояться в Лас-Вегасе (США) 26-го октября.

Сам мексиканец планировал встретиться с Сергеем Ковалевым, однако россиянин не сумел отменить запланированный бой против Энтони Ярда, который пройдет в августе.

Ранее сообщалось, что IBF в очередной раз перенесла промоутерские торги по бою Альварес - Деревянченко.

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Теги: бокс, Сергей Деревянченко, Сауль Альварес, переговоры
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