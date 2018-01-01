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Бернд Бенте: От Кличко скрыли информацию о положительном допинг-тесте Фьюри

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Экс-менеджер украинца после скандала с Диллианом Уайтом отметил, что это напомнило ситуацию с Тайсоном Фьюри.
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Владимир Кличко и Тайсон Фьюри
Getty Images

Бернд Бенте, бывший менеджер легендарного украинского боксера Владимира Кличко, рассказал, что перед боем его клиента с Тайсоном Фьюри в 2015-м году от них скрыли информацию о положительной допинг-пробе британца.

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“Скандал с проваленным допинг-тестом Диллиана Уайта напомнил мне, как от нас скрыли подобную информацию перед боем Кличко и Фьюри. UKAD и BBBoC никому не рассказало о том, что после боя с Хаммером допинг-проба Фьюри была положительной.

WBA, WBO, IBF и IB не были уведомлены об этом. Если бы мы об этом знали, то перед поединком потребовали бы, чтобы Тайсон прошел тестирование VADA“, - приводит слова Бенте WBN.

Стоит сказать, что Тайсон Фьюри выиграл у Владимира Кличко единогласным решением судей.

Напомним, Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед боем с Оскаром Ривасом. В крови британца было обнаружено два запрещенных вещества. Теперь спортсмену грозит четырехлетняя дисквалификация.

Ранее сообщалось, что Уайт впервые прокомментировал проваленный допинг-тест.

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Теги: бокс, Диллиан Уайт, Владимир Кличко, Тайсон Фьюри, допинг-тест, допинг, Бернд Бенте
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