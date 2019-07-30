Переключиться на мобильную версию

Климас прокомментировал скандал с Ковалевым

Комментариев: 2
Известный менеджер поделился своим мнением о ситуации со своим клиентом Сергеем Ковалевым.
Эгис Климас и Сергей Ковалев
Эгис Климас и Сергей Ковалев
instagram.com/klimasmanagement/

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался по поводу громкого скандала, в который попал его подопечный. Напомним, Ковалева сняли с рейса за то, что он приставал к девушке.

Читай также: Скандального чемпиона UFC обвинили в домогательствах

"Я читал это. Непонятная история, не знаю этого и не видел. Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции. Сергей сейчас тренируется, и у него все в порядке", - приводит слова Климаса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев откажется от боя с Энтони Ярдом, если сумеет договориться с Саулем Альваресом.

Поделись:
Теги: бокс, Сергей Ковалев, Эгис Климас, скандал
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  30.07.2019, 18:50
Оценка:  0
гость
Значит, ложь!
Boxerogos  (аноним)  30.07.2019, 18:30
Оценка:  0
Boxerogos
Пора этого тухлого Ковалева грубо наказать в пуканчик и ротик.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь