Климас прокомментировал скандал с Ковалевым

Известный менеджер поделился своим мнением о ситуации со своим клиентом Сергеем Ковалевым.

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира WBO в полутяжелом весе Сергея Ковалева, высказался по поводу громкого скандала, в который попал его подопечный. Напомним, Ковалева сняли с рейса за то, что он приставал к девушке.

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"Я читал это. Непонятная история, не знаю этого и не видел. Думаю, что если бы что-то было, то там были бы другие санкции. Сергей сейчас тренируется, и у него все в порядке", - приводит слова Климаса ТАСС.

Ранее сообщалось, что Сергей Ковалев откажется от боя с Энтони Ярдом, если сумеет договориться с Саулем Альваресом.