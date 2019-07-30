Стало известно, сколько заработал Ломаченко за профессиональную карьеру

Украинец провел 14 боев на профессиональном ринге, в которых потерпел лишь одно поражение.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко уже шесть лет выступает на профессиональном ринге и за это время заработал весьма крупную сумму денег.

По информации портала Mixsport.pro, украинец получил за свои 14 боев порядка 15 миллионов долларов. По этому показателю Ломаченко уступает лишь братьям Кличко.

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До 2018-го года Василий получал около миллиона долларов за чемпионский поединок, а после того, как промоутерская компания Top Rank подписала контракт на трансляции бокса с ESPN+, сумма гонорара украинца выросла до 2-3 миллионов долларов.

При этом источник отмечает, что после уплаты налогов и комиссий своей промоутерской компании, менеджеру и команде у Ломаченко оставалась только половина этой суммы, которую он делил 50 на 50 со своим отцом и тренером Анатолием.

Свой следующий бой Василий Ломаченко проведет с британцем Люком Кэмпбеллом 31-го августа в Лондоне. За этот поединок он заработает рекордные для себя 4 миллиона долларов.

Ранее сообщалось, что Ломаченко хочет провести бой с непобежденным Флойдом Мейвезером.