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Усик: Бог иногда меня замедляет, чтобы мотивировать

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Украинский боксер высказался о своем отмененном дебюте в супертяжелом весе.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик прокомментировал свою травму, из-за которой украинцу пришлось перенести свой дебют в хэвивейте.

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"Сомневаюсь, что моя травма перед боем в мае произошла из-за набора массы. Я считаю, что получил повреждения из-за комбинации нескольких факторов. Я верю, что Бог иногда меня замедляет, чтобы мотивировать двигаться еще быстрее.

На данный момент я должен полностью сосредоточиться на своей подготовке к дебюту, а только после этого думать о бое с Энтони Джошуа", - приводит слова Усика Sky Sports.

Напомним, Александр Усик должен был провести бой с Карлосом Такамом в мае, но его отменили из-за травмы украинца. Ожидается, что Усик и Такам встретятся в ринге в октябре.

Ранее украинец признался, что хотел быть первым, кто победит Энтони Джошуа.

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Теги: бокс, Александр Усик
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