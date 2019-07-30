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Усик: Я хотел быть первым, кто победит Джошуа

Комментариев: 3
Украинский боксер рассказал, почему британец проиграл Энди Руису.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик признался, что хотел стать первым боксером, победившим британца Энтони Джошуа.

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“Я благодарю WBO за то, что меня назначили обязательным претендентом на пояс. Наверное, так должно было быть. Теперь им некуда деваться. А мне осталось дождаться реванша и увидеть, с кем именно предстоит провести бой. 

В каждом человеке есть эго. Я и правда хотел первым побить Джошуа. Но это бокс, здесь невозможно просчитать все, никогда не знаешь, что случится. Когда я анализировал произошедшее на ринге, я понял, что ничего страшного не произошло. Просто у Джошуа были какие-то проблемы в ночь боя, а у Руиса - нет.

Не думаю, что Джошуа проиграл Руису только из-за роста. Всегда есть какая-то общая проблема. Не имеет значения, высокий твой оппонент или низкий. Все равно, с кем ты боксируешь - с двухметровым парнем или боксером ростом 1,80 метра. Ты готовишься со спарринг-партнерами, которые выглядят так же, как и твой соперник. Если бы у Джошуа были сложности в поединках с низкими боксерами, то это была бы огромная проблема“, - сказал Усик в интервью Sky Sports.

Напомним, в июне Энди Руис сенсационно нокаутировал Энтони Джошуа и забрал три чемпионских пояса. Вашему вниманию видео нокаута.

Александр Усик в октябре проведет дебютный бой в супертяжелом весе против Карлоса Такама. Ранее стало известно, где состоится этот поединок.

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Теги: бокс, Александр Усик, Энди Руис, Энтони Джошуа
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  30.07.2019, 14:04
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гость
Эта пустышка только сливается постоянно, скакун
русский  (аноним)  30.07.2019, 13:31
Оценка:  0
русский
Давай уже выходи в ринг. Можешь начать разминку с нашего витязя Поветкина. Дай ему пиздюлей, чтобы тот громко перднул тухлой капустой перед смертью, завоняв весь зал. Гы, гы, гы.
Бывалый  (аноним)  30.07.2019, 13:27
Оценка:  0
Бывалый
Опоздал. Ты будешь Саня вторым у Руиса.. Ты Саня похоже везде. в итоге не где..
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