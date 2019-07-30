Громкий скандал: Ковалева сняли с рейса из-за приставаний к пассажирке

Российский боксер целовал незнакомую женщину и бросал в нее купюры.

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев попал в скандал. Во время одного из рейсов на него поступила жалоба, в результате чего его сняли с самолета, сообщает The Athletic.

Боксер был на борту самолета, выполнявшего рейс из Майами в Лос-Анджелес. Перед взлетом пассажирка пожаловалась персоналу авиакомпании на Ковалева, который сидел рядом. По ее словам, россиянин схватил ее за руку и поцеловал, а также бросал в нее деньгами.

Женщина сообщила, что чувствует себя небезопасно. В результате Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение.

Отметим, что это не первая скандальная история, в которую попадает боксер. Ранее Сергея Ковалева обвинили в избиении девушки в США.