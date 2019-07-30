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Громкий скандал: Ковалева сняли с рейса из-за приставаний к пассажирке

Комментариев: 3
Российский боксер целовал незнакомую женщину и бросал в нее купюры.
Сергей Ковалев
Сергей Ковалев
Getty Images

Чемпион мира в полутяжелом весе по версии WBO Сергей Ковалев попал в скандал. Во время одного из рейсов на него поступила жалоба, в результате чего его сняли с самолета, сообщает The Athletic.

Боксер был на борту самолета, выполнявшего рейс из Майами в Лос-Анджелес. Перед взлетом пассажирка пожаловалась персоналу авиакомпании на Ковалева, который сидел рядом. По ее словам, россиянин схватил ее за руку и поцеловал, а также бросал в нее деньгами.

Женщина сообщила, что чувствует себя небезопасно. В результате Ковалева сняли с рейса за неподобающее поведение.

Отметим, что это не первая скандальная история, в которую попадает боксер. Ранее Сергея Ковалева обвинили в избиении девушки в США.

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Теги: бокс, Сергей Ковалев
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Комментариев (3)
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Антибес    30.07.2019, 12:44
Оценка:  0
Антибес
Удары в голову не проходят бесследно.Но Ковалёв хотя бы к женщине приставал.А наш Вовка Кличко,гомик-куколд,приставал к трахарям своей жены-шлюшке Хайден.А затем требовал чтобы они приставали к нему всей толпой.
Boxerogos  (аноним)  30.07.2019, 12:42
Оценка:  -1
Boxerogos
Всегда был уверен, что Сереженька наш однополчанин, гей. Противный, зачем ему бабы. На кого он нас променял.
гость  (аноним)  30.07.2019, 12:35
Оценка:  +1
гость
чухонец, одним словом
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