Торги по бою Деревянченко - Альварес вновь перенесли

Команды боксеров ведут переговоры о проведении поединка.

Команды чемпиона мира по версиям IBF, WBA Super, WBC в среднем весе Сауля Альвареса и украинца Сергея Деревянченко активно ведут переговоры об организации боя, сообщает Boxing Scene.

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Отмечается, что Международная боксерская федерация (IBF) в четвертый раз перенесла дату промоутерских торгов поединка. Отсрочку согласовали после того, как обе команды заявили о существенном прогрессе в переговорах.

Отметим, что предыдущим дедлайном был понедельник, 29 июля. Новые сроки пока неизвестны.

Напомним, в апреле Сергей Деревянченко добыл победу над немцем Джеком Кулкаем и стал обязательным претендентом на чемпионский титул. В случае, если мексиканец откажется проводить поединок с украинцем, его могут лишить пояса IBF.

Ранее сообщалось, что IBF поставила ультиматум Альваресу по поводу боя с Деревянченко.