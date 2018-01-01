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Спенс: Считаю себя более умелым и техничным, чем Портер

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Эррол уверен, что он намного сильнее своего соперника.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Чемпион мира IBF в полусреднем весе Эррол Спенс высказался об обладателе пояса WBC Шоне Портере, с котором он проведет объединительный бой.

"Я не страдаю от недооценки Портера. Просто мне кажется, что когда боксеры оказываются со мной в ринге, то единственные вещи, которые могут их спасти, это белое полотенце или рефери. Но я уважаю Портера. Перед каждым боем я тяжело работаю и готовлюсь с максимальной отдачей. Мы с командой постоянно проводит 12-ти раундовые спарринги.

Не может быть и речи о каком-либо предвзятом отношении к сопернику. Но я считаю себя более умелым и техничным боксером, чем Портер. Я намного сильнее него", - приводит слова Спенса Boxing Scene.

Отметим, что поединок Спенс - Портер состоится 28 сентября на арене Staples Center в Лос-Анджелесе (США).

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Теги: Эррол Спенс, Шон Портер, бокс
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