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Поветкин может провести бой в андеркарде поединка Ломаченко

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Соперник россиянина пока неизвестен.
Александр Поветкин
Александр Поветкин
Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин планирует провести следующий бой 31 августа в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, поединок с участием россиянина может состояться в андеркарде боя между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом за три чемпионских пояса.

Соперник Поветкина пока неизвестен.

Напомним, ранее проведение следующего бой Александра планировалось в Саудовской Аравии в андеркарде поединка Амира Хана с Нееражем Гоятом, однако из-за нарушения договоренностей бой россиянина был отменен.

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Теги: Александр Поветкин, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, бокс
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Комментариев (1)
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русский  (аноним)  29.07.2019, 19:19
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Молодца. Богатырь, вперед. Выиграть Саша вряд ли сможет, по причине своей мешковитости и пивного пуза, а вот перднуть громко перед смертью он еще способен. Гы, гы, гы.
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