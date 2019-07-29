Поветкин может провести бой в андеркарде поединка Ломаченко

Соперник россиянина пока неизвестен.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Александр Поветкин планирует провести следующий бой 31 августа в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, поединок с участием россиянина может состояться в андеркарде боя между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом за три чемпионских пояса.

Соперник Поветкина пока неизвестен.

Напомним, ранее проведение следующего бой Александра планировалось в Саудовской Аравии в андеркарде поединка Амира Хана с Нееражем Гоятом, однако из-за нарушения договоренностей бой россиянина был отменен.