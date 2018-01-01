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Богачук: В бою против Марина я хотел использовать свои лучшие навыки бокса

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Украинец одержал победу над представителем Мексики.
Сергей Богачук
Сергей Богачук
Boxing Scene

Украинский проспект первого среднего дивизиона Сергей Богачук прокомментировал свою досрочную победу над мексиканцем Фернандо Марином. 

“Мой план состоял в том, чтобы использовать свои лучшие навыки бокса. Я слушал свой угол, и делал то, что мне говорили тренеры.

Марин - очень сильный боксер. Он принял много ударов от меня. Я продолжал наносить ему большое количество ударов“, - цитирует Богачука The Ring.

Напомним, Сергей Богачук одержал свою 15-ю победу на профессиональном ринге.

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Теги: бокс, Сергей Богачук
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