Промоутер: Богачук очень похож на Головкина

Леффлер расхвалил украинского боксера.

Промоутер украинского проспекта первого среднего веса Сергея Богачука Том Леффлер высказался о боксерских навыках своего клиента.

"Сергей слушает все, что ему говорят тренеры. Я думаю, что он очень похож на Геннадия Головкина, когда тот находился на этом этапе карьеры. Богачук - очень трудолюбивый и разноплановый боксер. Он может как нокаутировать соперника одним ударом, так и спокойно довести бой до победного конца.

Сергей - один из моих любимых боксеров, у него есть бойцовский интеллект. К тому же, он умеет правильно вести себя в ринге. Скоро Богачук проведет бой с Фернандо Марином. Если он выиграет, мы устроим еще один поединок в этом году. А если у Сергея получится подняться в рейтинге, то он получит возможность оспорить региональный титул", - приводит слова Леффлера The Ring.

Напомним, Богачук вернется в ринг 28 июля в поединке против Фернандо Марина. Этот бой будет главным событием вечера бокса в Голливуде.