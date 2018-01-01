Уайлдер: Джошуа снова проиграет Руису

Британец уступил Энди все свои пояса в первом бою.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер дал свой прогноз на бой-реванш между британцем Энтони Джошуа и обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Энди Руисом.

"Я думаю, что для Джошуа еще ничего не кончено. Он хороший боксер, которому нужно продолжать боксировать, несмотря ни на что. Если ты проиграл - не смей сдаваться и иди только вперед. Но я считаю, что он и в реванше потерпит поражение. Думаю, что будет именно так.

Понимаете, Джошуа и сам не понял, почему Руис победил его. Энтони был отправлен в нокдаун четыре раза. Наверное, он просто сдался", - приводит слова Уайлдера Sky Sports.

Напомним, в первом бою британец уступил Руису все свои пояса.

Ранее Уайлдер заявил, что сможет легко договориться о поединке с Энди.