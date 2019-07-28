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Рамирес - Хукер: видео нокаута

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Благодаря победе Хосе объединил титулы WBC и WBO в первом полусреднем весе.
Хосе Рамирес и Морис Купер
Хосе Рамирес и Морис Купер
Getty Images

В Арлингтоне (США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стал объединительный бой между чемпионом мира версии WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресом и обладателем титула WBO Морисом Хукером.

Рамирес организовал сопернику нокдаун уже в первой трехминутке, наступив на ногу. А в шестом раунде Хосе потряс Мориса тяжелым левым хуком, после чего развил свою атаку и вынудил рефери остановить бой.

Благодаря победе Рамирес объединил пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе.

Эта победа стала для Рамиреса 25-й в профессиональной карьере.

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Теги: Хосе Рамирес, Морис Хукер, бокс
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