Переключиться на мобильную версию

Бой Усика с Такамом может состояться в октябре

Комментариев: 3
Эдди Хирн назвал вероятное место поединка.
Бой Усика с Такамом может состояться в октябре

Стало известно где и когда бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернется на ринг.

Промоутер украинца Эдди Хирн рассказал в комментарии ESPN, что дебют Усика в супертяжелом весе планируется в Чикаго на Wintrust Arena и пройдет либо 12, либо 19 октября. Вероятнее всего, противником Усика станет Карлос Такам, как и планировалось ранее.

Хирн также отметил, что Усик обязан выигрывать бой, чтобы сохранить статус обязательного претендента на пояс WBO и встречу с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.

Поделись:
Теги: Александр Усик, бокс, Карлос Такам, Эдди Хирн
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Отсортировать по дате Вниз
русский  (аноним)  27.07.2019, 22:57
Оценка:  0
русский
А шо там у Поветкина ? Давно не слышали о нем, не захлебнулся рвотными массами после употребления паленки ? Переживаю, земляк мой.
Бывалый  (аноним)  27.07.2019, 22:18
Оценка:  0
Бывалый
Позорник..
Бывалый  (аноним)  27.07.2019, 22:17
Оценка:  0
Бывалый
Может будет а может не будет . может с Такамом а может нет. а может вообще никогда не будет. от Усика только одна трепня.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь