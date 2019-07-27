Бой Усика с Такамом может состояться в октябре

Эдди Хирн назвал вероятное место поединка.

Стало известно где и когда бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вернется на ринг.

Промоутер украинца Эдди Хирн рассказал в комментарии ESPN, что дебют Усика в супертяжелом весе планируется в Чикаго на Wintrust Arena и пройдет либо 12, либо 19 октября. Вероятнее всего, противником Усика станет Карлос Такам, как и планировалось ранее.

Хирн также отметил, что Усик обязан выигрывать бой, чтобы сохранить статус обязательного претендента на пояс WBO и встречу с победителем реванша Энтони Джошуа – Энди Руис.