Уайлдер: Смогу легко договориться о поединке с Руисом

Деонтей также намекнул на возможное завершение карьеры.

Чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер выразил желание провести бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Энди Руисом.

"Я готов встретиться со всеми топ-супертяжами, ведь хочу стать величайшим. Знаете, хэвивейт не такой большой, как может показаться. Здесь каждый может встретиться с каждым. Перед завершением карьеры я хотел бы сказать, что провел поединки со всеми лучшими. Я не планирую долго оставаться в игре. Моя команда уже все продумала. Мы сделали так, что я уже даже не трачу гонорары за свои бои, а живу на проценты с этих денег.

Руис? У нас подписаны контракты с одной и той же промоутерской компанией. Так что думаю, что смогу легко договориться о поединке с Энди. Никаких проблем, никаких лишних вопросов. Однако в данный момент я открыт для разных приложений. Моя задача остается неизменной - доказать, что являюсь лучшим в мире", - приводит слова Уайлдера TalkSport.

Ранее сообщалось, что Уайлдер оценил перспективы футболиста Арсенала в боксе после драки с грабителями.