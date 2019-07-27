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Уайлдер: Смогу легко договориться о поединке с Руисом

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Деонтей также намекнул на возможное завершение карьеры.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион WBC в супертяжелом дивизионе Деонтей Уайлдер выразил желание провести бой с обладателем титулов WBO, WBA, IBO и IBF Энди Руисом.

"Я готов встретиться со всеми топ-супертяжами, ведь хочу стать величайшим. Знаете, хэвивейт не такой большой, как может показаться. Здесь каждый может встретиться с каждым. Перед завершением карьеры я хотел бы сказать, что провел поединки со всеми лучшими. Я не планирую долго оставаться в игре. Моя команда уже все продумала. Мы сделали так, что я уже даже не трачу гонорары за свои бои, а живу на проценты с этих денег.

Руис? У нас подписаны контракты с одной и той же промоутерской компанией. Так что думаю, что смогу легко договориться о поединке с Энди. Никаких проблем, никаких лишних вопросов. Однако в данный момент я открыт для разных приложений. Моя задача остается неизменной - доказать, что являюсь лучшим в мире", - приводит слова Уайлдера TalkSport.

Ранее сообщалось, что Уайлдер оценил перспективы футболиста Арсенала в боксе после драки с грабителями.

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Теги: Энди Руис, энди руис, бокс
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.07.2019, 17:02
Оценка:  -1
гость
Такого лучшего Ортис добьёт в реванше..
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