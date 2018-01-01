Уоррен: Все знали, что Уайт провалил допинг-тест

Менеджер возмущен поведением британского боксера.

Влиятельный промоутер Фрэнк Уоррен отреагировал на допинговый скандал с участием британского боксера Диллиана Уайта.

Напомним, накануне боя с Оскаром Ривасом Уайт прошел допинг-тест, который показал содержание запрещенных веществ в его организме.

"За несколько дней до поединка Уайта проинформировали о неблагоприятных результатах антидопингового теста. Все заинтересованные стороны знали об этом: Диллиан, его промоутер Эдди Хирн, Британский боксерский совет по контролю и антидопинговая организация UKAD. Если боксера ловят на употреблении запрещенных веществ, его сразу же отстраняют.

Но в случае Уайта не было сделано ничего. Он и дальше давал свои пресс-конференции, а билеты на бой успешно продавались. Обычно боксеры месяцами ждут слушания по своему делу, но в этот раз оно состоялось уже через пару дней после произошедшего. Единственный человек, от которого нельзя было этого скрывать, - Оскар Ривас. Я уверен, что соперник Уайта имел право знать об этом. Меня возмущает тот факт, что Ривасу пришлось боксировать с человеком, который скрывал факт употребления допинга", - приводит слова Уоррена WBN.

Ранее Уайт впервые выступил с заявлением после проваленного допинг-теста.