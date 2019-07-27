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Уайлдер оценил перспективы игрока Арсенала в боксе после драки с грабителями

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Чемпион WBC похвалил Колашинаца.
Деонтей Уайлдер
Деонтей Уайлдер
Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с вооруженным ограблением футболистов лондонского Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца, когда второй из них вылез из машины и вступил в драку с бандитами.

Непобежденный чемпион высоко оценил навыки боснийского защитника и заявил, что из него может получиться профессиональный боксер.

"Он хорошо двигается, подходит к сопернику и отскакивает от него. Посмотрите, какой у него хук. Я не знаю, что у него за техника, но работа его ног. Он довольно подвижен.

С ним стоит поработать, так как он очень предсказуем и это делает его уязвимым. Но у него быстрые ноги, поэтому может что-то получиться", - приводит слова Уайлдера The Sun.

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гость  (аноним)  27.07.2019, 12:20
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