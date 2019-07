Уайлдер оценил перспективы игрока Арсенала в боксе после драки с грабителями

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал ситуацию с вооруженным ограблением футболистов лондонского Арсенала Месута Озила и Сеада Колашинаца, когда второй из них вылез из машины и вступил в драку с бандитами.

Непобежденный чемпион высоко оценил навыки боснийского защитника и заявил, что из него может получиться профессиональный боксер.

"Он хорошо двигается, подходит к сопернику и отскакивает от него. Посмотрите, какой у него хук. Я не знаю, что у него за техника, но работа его ног. Он довольно подвижен.

С ним стоит поработать, так как он очень предсказуем и это делает его уязвимым. Но у него быстрые ноги, поэтому может что-то получиться", - приводит слова Уайлдера The Sun.

Mesut Ozil’s car got jumped, Kolasinac jumped out and backed the beef. #YaGunnersYa pic.twitter.com/CxsJeiCvxw