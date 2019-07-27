Переключиться на мобильную версию

Хирн признался, что знал о проваленном допинг-тесте Уайта

Комментариев: 1
Промоутер посчитал, что нельзя было отменять бой своего подопечного с Ривасом.
Эдди Хирн
Эдди Хирн
Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн, который защищает интересы временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллиана Уайта, признался, что он и команда Оскара Риваса знали о проваленном допинг-тесте британца, однако не могли отменять поединок из-за существующего контракта.

"Если случается инцидент с проваленным допинг-тестом и боксеру запрещают участвовать в бою, конечно, команду его оппонента об этом предупреждают. Если бойцу разрешают выйти в ринг, он же не будет подходить к сопернику в четверг или пятницу и говорить: "Просто хочу, чтобы ты знал, что у меня возникли проблемы с допинг-тестом. Мне разрешили драться, но я хочу тебя предупредить".

Если бы Британское антидопинговое агентство или независимая комиссия признали, что Диллиана нельзя выпускать на ринг, он бы не смог драться. Мы прошли через этот процесс. Согласно контракту, я не могу отстранить боксера от поединка, если обоим бойцам разрешили драться.

Это решение приняла комиссия, что я могу сделать? Я понимаю недовольство некоторых людей, но мы подчинялись правилам боксерских организаций. Решение принимали другие люди, а мы просто его выполняли", - приводит слова Хирна Mirror.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  27.07.2019, 08:35
Оценка:  0
гость
В Киеве назревает катастрофа с водой.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь