Украинец Шевадзуцкий нокаутировал соперника в первом раунде
Боксер одержал победу над представителем Зимбабве.
Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий добыл вторую победу на профессиональном ринге.
В ЮАР боксер нокаутировал зимбабвийца Винсента Музири в первом раунде.
Напомним, украинец готовился к бою в тренировочном лагере поляка Артура Шпильки.
Отметим, что в дебютном поединке на профессиональном ринге Игорь Шевадзуцкий также в первом раунде отправил в нокаут боксера из ЮАР Викуса Людеке.
Полная версия правил
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