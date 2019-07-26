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Украинец Шевадзуцкий нокаутировал соперника в первом раунде

Комментариев: 5
Боксер одержал победу над представителем Зимбабве.
Игорь Шевадзуцкий
Игорь Шевадзуцкий
www.facebook.com/ChristoSmithBoxingPhotography

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий добыл вторую победу на профессиональном ринге.

В ЮАР боксер нокаутировал зимбабвийца Винсента Музири в первом раунде.

Напомним, украинец готовился к бою в тренировочном лагере поляка Артура Шпильки.

Отметим, что в дебютном поединке на профессиональном ринге Игорь Шевадзуцкий также в первом раунде отправил в нокаут боксера из ЮАР Викуса Людеке.

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Теги: бокс, Игорь Шевадзуцкий
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  26.07.2019, 23:26
Оценка:  0
гость
Рожа ху.й обсерешь.
пирдрись  (аноним)  26.07.2019, 23:23
Оценка:  0
пирдрись
Хох.лы признаны рабами . вот и бесятся . от рабства им не уйти..
Мирумир  (аноним)  26.07.2019, 20:52
Оценка:  +5
Мирумир
Негр опрометчиво надел красные трусселя. Шевадзуцкий принял его за ватни ка и положил отдыхать на канвас под канаты...
birtov1990    26.07.2019, 22:55
Оценка:  -1
birtov1990
Мирумир
От паранойи лечится не пробовал, везде тебе русские чудятся. Ох не доведёт тебя это до добра.
genasgv67    26.07.2019, 23:03
Оценка:  +1
genasgv67
не русские а моакальскокацапское дерьмо
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