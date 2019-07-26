Украинец Шевадзуцкий нокаутировал соперника в первом раунде

Боксер одержал победу над представителем Зимбабве.

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий добыл вторую победу на профессиональном ринге.

В ЮАР боксер нокаутировал зимбабвийца Винсента Музири в первом раунде.

Напомним, украинец готовился к бою в тренировочном лагере поляка Артура Шпильки.

Отметим, что в дебютном поединке на профессиональном ринге Игорь Шевадзуцкий также в первом раунде отправил в нокаут боксера из ЮАР Викуса Людеке.