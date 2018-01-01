Ломаченко: Хотел бы провести бой с непобежденным Флойдом Мейвезером

Украинский боксер признался, что самый сложный поединок в его карьере был против Хорхе Линареса.

Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василий Ломаченко признался, что если бы он сменил весовую категорию, то хотел бы провести бой против непобежденного Флойда Мейвезера.

“С кем бы хотел провести бой, если сменю весовую категорию? Никогда не думал об этом. Наверное, это Флойд Мейвезер, потому что он - непобежденный“.

Также украинец назвал соперника, поединок с которым был самым сложным в его карьере:

“Самый сложный бой я провел против Хорхе Линареса, потому что я боксировал только одной рукой весь бой. После первого или второго раунда я порвал свое плечо.

У меня были проблемы, поэтому я мог использовать свой правый хук всего на 50%. Я был в нокдауне. Наверное, это был самый сложный бой в моей карьере“, - рассказал Ломаченко в интервью YouTube-каналу ESPN UK.

Напомним, что следующий бой Василия Ломаченко состоится против Люка Кэмпбелла 31-го августа в Лондоне (Великобритания).

Отметим, что на кону, помимо поясов украинца, будет стоять вакантный титул WBC.

Ранее Василий Ломаченко назвал этот поединок историческим.