Уайт впервые прокомментировал проваленный допинг-тест

Боксер заявил, что он честно победил Оскара Риваса.

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт прокомментировал информацию о проваленном допинг-тесте перед боем с колумбийцем Оскаром Ривасом.

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“Я был очень расстроен тем, что говорили обо мне в последние дни. Мои адвокаты сейчас занимаются этим вопросом.

Мне сказали, чтобы я пока не давал никаких комментариев. Скажу лишь, что меня допустили к поединку, я честно победил. Спасибо всем за поддержку“, - цитирует Уайта Independent.

Ранее стало известно, какие запрещенные препараты были найдены в крови Уайта. Его могут дисквалифицировать на четыре года.