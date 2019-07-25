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Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой

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Субриэль Матиас впервые прокомментировал смерть россиянина.
Субриэль Матиас
Субриэль Матиас
Boxing Scene

Последний соперник трагически умершего Максима Дадшева Субриэль Матиас от гонорара за этот поединок.

“Мне не нужны эти деньги. Мы просто идем на ринг, думая о благополучии нашей семьи, и не зная, насколько тяжело нам придется.

Летай высоко, великий воин. Только Бог знает причину произошедшего. Я всегда буду его уважать. Покойся с миром, Максим Дадашев“, - цитирует Матиаса Boxing News24.

Бой Дадашев - Матиас проходил за звание обязательного претендента на пояс IBF в первом полусреднем весе. За этот поединок пуэрториканец должен был получить 75 тысяч долларов.

Напомним, Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя против Сабриэля Матиаса. 

После поединка россиянин потерял сознание и был унесен из ринга на носилках.  В больнице Максиму диагностировали отек мозга, вследствие чего ему понадобилась срочная операция. После этого боксер был введен в медикаментозную кому, из которой он так и не вышел.

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Теги: бокс, Максим Дадашев, Субриэль Матиас
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Антибес    25.07.2019, 23:08
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