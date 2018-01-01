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Спенс: Каждый раз, когда Портер выходит против сильного соперника, он проигрывает

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Американец уверен в своей победе над соотечественником.
Эррол Спенс
Эррол Спенс
Getty Images

Чемпион мира по версии IBF в полусреднем весе Эррол Спенс прокомментировал предстоящий объединительный бой с обладателем пояса WBC Шоном Портером.

“Я нокаутирую его задницу. Это же тот самый парень, которому пришлось непросто с Адрианом Гранадосом, так что ничего и слышать о нем не хочу.

Каждый раз, когда он выходит против сильного соперника, он проигрывает. Единственное исключение - Дэнни Гарсиа. А так он проиграл Киту Турману и Келлу Бруку, который отобрал у него титул и несколько раз потряс по ходу самого поединка.

Я тебя точно побью. Попробуй со мной побоксировать и увидишь, чем это кончится. Я усажу тебя на задницу!“ - цитирует Спенса Boxing Scene.

Напомним, бой Спенс - Портер состоится 28 сентября в Лос-Анджелесе (США).

Ранее боксеры провели дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Эррол Спенс, Шон Портер
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