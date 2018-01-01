Ривас - о проваленном допинг-тесте Уайта: Это нарушает спортивные принципы

Колумбиец призвал дождаться решения WBC.

Боксер-супертяжеловес Оскар Ривас прокомментировал информацию о том, что его последний соперник Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед их боем.

Читай также: Уайлдер - о допинге Уайта: Он победил в номинации “Придурок года“

“Необходимо дождаться, что скажет Международный боксерский совет. Речь идет о делах, которые нарушают спортивные принципы. Если это будет необходимо, я готов снова провести поединок за тот же титул. Теперь я могу остаться непобедимым.

Читай также: Руис не хочет проводить реванш с Джошуа в Великобритании из-за известия о допинге Уайта

Если честно, я немного испытываю стресс из-за этого поражения, но мне помогает поддержка людей. Нужно двигаться вперед“, - сказал Ривас в своем видеообращении.

Напомним, 21 июля Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением судей.

Промоутер Эдди Хирн заступился за своего подопечного.