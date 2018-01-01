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Ривас - о проваленном допинг-тесте Уайта: Это нарушает спортивные принципы

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Колумбиец призвал дождаться решения WBC.
Оскар Ривас и Диллиан Уайт
Оскар Ривас и Диллиан Уайт
Getty Images

Боксер-супертяжеловес Оскар Ривас прокомментировал информацию о том, что его последний соперник Диллиан Уайт провалил допинг-тест перед их боем.

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“Необходимо дождаться, что скажет Международный боксерский совет. Речь идет о делах, которые нарушают спортивные принципы. Если это будет необходимо, я готов снова провести поединок за тот же титул. Теперь я могу остаться непобедимым.

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Если честно, я немного испытываю стресс из-за этого поражения, но мне помогает поддержка людей. Нужно двигаться вперед“, - сказал Ривас в своем видеообращении.

Напомним, 21 июля Диллиан Уайт победил Оскара Риваса единогласным решением судей. 

Промоутер Эдди Хирн заступился за своего подопечного.

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Теги: бокс, Оскар Ривас, Диллиан Уайт
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