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Еще одна трагедия в мире бокса: Аргентинец Сантильян умер после боя

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После операции у спортсмена случилась остановка сердца.
Уго Сантилья
Уго Сантилья
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23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от тяжелых травм, полученных во время боя против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.

10-раундовый поединок состоялся в субботу, 20 июля, и закончился ничьей. 

Было заметно, что аргентинец очень плохо себя чувствует во время оглашения результатов боя. После поединка его срочно госпитализировали, где у него обнаружили кровяной сгусток. 

Уго прооперировали, но позже у боксера случилась остановка сердца и дыхания. Сантильян скончался в больнице сегодня, 25 июля.

За свою профессиональную карьеру Уго Сантильян провел 27 боев, в которых одержал 19 побед, 6 поражений и 2 ничьих.

Аргентинец был чемпионом Южной и Латинской Америки по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Напомним, ранее российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя.

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Теги: бокс, смерть
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
гость  (аноним)  25.07.2019, 19:48
Оценка:  +2
гость
Никто и не говорит что бокс как шахматы. Пизды можно хорошей получить.
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