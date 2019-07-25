Еще одна трагедия в мире бокса: Аргентинец Сантильян умер после боя

После операции у спортсмена случилась остановка сердца.

23-летний аргентинский боксер Уго Сантильян скончался от тяжелых травм, полученных во время боя против чемпиона Уругвая Эдуардо Абреу.

10-раундовый поединок состоялся в субботу, 20 июля, и закончился ничьей.

Было заметно, что аргентинец очень плохо себя чувствует во время оглашения результатов боя. После поединка его срочно госпитализировали, где у него обнаружили кровяной сгусток.

Уго прооперировали, но позже у боксера случилась остановка сердца и дыхания. Сантильян скончался в больнице сегодня, 25 июля.

За свою профессиональную карьеру Уго Сантильян провел 27 боев, в которых одержал 19 побед, 6 поражений и 2 ничьих.

Аргентинец был чемпионом Южной и Латинской Америки по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Напомним, ранее российский боксер Максим Дадашев скончался от травм, полученных во время боя.