Ломаченко назвал победителя в бою Лопес - Комми

Украинец отметил, что хотел бы провести поединок с юным американцем.

Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал следующий бой американского боксера Теофимо Лопеса с обладателем титула IBF Ричардом Комми.

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“Ну да, Лопес провел 12 раундов. Но с кем он их провел? С ноунеймом. После этого боя к нему появилось много вопросов, к его отцу-тренеру и ко всему тому, что он ранее наговорил.

Бой Лопеса с Комми? Думаю, победу одержит Комми. Но, честно, я бы этого не хотел. Я бы хотел сам сразиться с Лопесом“, - приводит слова Ломаченко talkSport.

Напомним, 20-го июля Теофимо Лопес единогласным решение судей победил Масайоши Накатани и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

Ранее промоутер Боб Арум заявил, что Теофимо Лопес не готов к бою с Василием Ломаченко.