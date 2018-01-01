Ломаченко назвал победителя в бою Лопес - Комми
Чемпион мира по версиям WBO и WBA в легком весе Василий Ломаченко прокомментировал следующий бой американского боксера Теофимо Лопеса с обладателем титула IBF Ричардом Комми.
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“Ну да, Лопес провел 12 раундов. Но с кем он их провел? С ноунеймом. После этого боя к нему появилось много вопросов, к его отцу-тренеру и ко всему тому, что он ранее наговорил.
Бой Лопеса с Комми? Думаю, победу одержит Комми. Но, честно, я бы этого не хотел. Я бы хотел сам сразиться с Лопесом“, - приводит слова Ломаченко talkSport.
Напомним, 20-го июля Теофимо Лопес единогласным решение судей победил Масайоши Накатани и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.
Ранее промоутер Боб Арум заявил, что Теофимо Лопес не готов к бою с Василием Ломаченко.
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