Арум: Лопес не готов провести бой с Ломаченко

Известный промоутер Боб Арум высказался по поводу возможного боя Теофимо Лопеса с Василием Ломаченко.

Американский промоутер Боб Арум, являющийся руководителем комапнии Top Rank, прокомментировал возможность проведения поединка между своими клиентами - Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом.

“Единственная хорошая вещь, которую мы узнали после боя Теофимо с Накатани, это то, что Лопес может пройти 12 раундов. В моей голове всегда был вопрос: “А готов ли он пройти всю дистанцию“. Теперь есть ответ - он может.

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Готов ли Лопес к Ломаченко? Безусловно, он не готов провести бой с Василием, но никто не может быть готов к поединку с ним. Думаю, если Лопес одолеет Комми, то ему стоит вначале провести одну-две защиты перед боем с Ломаченко.

Мы уже обсудили возможность проведения боя Лопес - Комми в ноябре. Мы рассматриваем две даты - 2 ноября и 14 декабря“, - сказал Арум в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

Напомним, 20-го июля Теофимо Лопес единогласным решение судей победил Масайоши Накатани и стал претендентом на титул чемпиона мира по версии IBF.

После победы над японцем Лопес заявил, что хочет сразиться с Ломаченко.