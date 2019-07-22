Ломаченко и Кэмпбелл провели вторую дуэль взглядов
Уже 31-го августа боксеры встретится в поединке, на кону которого будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.
Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британский боксер Люк Кэмпбелл провели вторую дуэль взглядов.
Спортсмены в преддверии своего поединка встретились на пресс-конференции, где состоялась очередная битва взглядов.
Напомним, Ломаченко и Кэмпбелл проведут бой 31-го августа в Лондоне (Великобритания). На кону поединка будут пояса украинца и вакантный титул WBC.
Накануне спортсмены провели первую дуэль взглядов.
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