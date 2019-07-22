Ломаченко и Кэмпбелл провели вторую дуэль взглядов

Уже 31-го августа боксеры встретится в поединке, на кону которого будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британский боксер Люк Кэмпбелл провели вторую дуэль взглядов.

Спортсмены в преддверии своего поединка встретились на пресс-конференции, где состоялась очередная битва взглядов.

Напомним, Ломаченко и Кэмпбелл проведут бой 31-го августа в Лондоне (Великобритания). На кону поединка будут пояса украинца и вакантный титул WBC.

Накануне спортсмены провели первую дуэль взглядов.