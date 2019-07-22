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Ломаченко и Кэмпбелл провели вторую дуэль взглядов

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Уже 31-го августа боксеры встретится в поединке, на кону которого будут стоять пояса украинца и вакантный титул WBC.
Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл
Василий Ломаченко, Эдди Хирн и Люк Кэмпбелл
instagram.com/matchroomboxing/

Чемпион мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василий Ломаченко и британский боксер Люк Кэмпбелл провели вторую дуэль взглядов.

Спортсмены в преддверии своего поединка встретились на пресс-конференции, где состоялась очередная битва взглядов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Face off at today’s presser 🔥 #LomaCampbell

Публикация от Matchroom Boxing (@matchroomboxing)

Напомним, Ломаченко и Кэмпбелл проведут бой 31-го августа в Лондоне (Великобритания). На кону поединка будут пояса украинца и вакантный титул WBC.

Накануне спортсмены провели первую дуэль взглядов.

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Теги: бокс, Василий Ломаченко, Люк Кэмпбелл, дуэль взглядов
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