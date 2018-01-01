Кэмпбелл - о бое с Ломаченко: Я могу послать в нокаут любого в легком весе

Британец высказался по поводу предстоящего поединка с чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO.

Британский боксер Люк Кэмпбелл поделился своим мнением относительно будущего боя с украинским чемпионом мира в легком весе по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

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“Ломаченко - боксер топ-уровня, он - лучший вне зависимости от весовой категории. Поединок с ним стимулирует меня работать больше и лучше, чтобы показать отличный бокс.

Я не сомневаюсь, что могу послать в нокаут любого в легком весе, если сделаю правильный удар. Я один из лучших ударников, но я понимаю, что меня ожидает тяжелейший бой в карьере“, - цитирует Кэмпбелла BoxingScene.

Напомним, боксеры проведут бой 31-го августа в Лондоне (Великобритания), а на кону будут стоят титулы Ломаченко и вакантный пояс WBC.

Ранее сообщалось, что Василий Ломаченко и Люк Кэмпбелл провели первую дуэль взглядов.