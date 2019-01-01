Турман: Пакьяо подловил меня в первом раунде

Американец понимал, что ему будет сложно победить решением судей.

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман прокомментировал свое поражение суперчемпиону WBA Мэнни Пакьяо.

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“Это был отличный вечер бокса. Я начал бой совсем не так, как я планировал. Мэнни Пакьяо получил импульс благодаря раннему нокдауну. Он подловил меня в первом раунде.

Меня побили, это бокс. Я не пропаду с поля зрения и обязательно вернусь. Пакьяо был быстрым и сильным, как и всегда. Я знаю, что он самый активный боксер. Постоянные выступления помогают ему оставаться в прекрасной физической форме.

Я устроил испытание и для себя, и для него. Судьи вынесли свой вердикт, теперь Пакьяо - чемпион. На ринге произошло много событий, и я понимал, что мне будет сложно склонить судей в мою сторону.

Без сомнений, я был потрясен в этом бою. У Пакьяо был нокдаун в первом раунде и мощный бодипанч в конце поединка. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить судей.

Мне кажется, я мог контратаковать и прессинговать. Частично я сделал то, что хотел. Но этого не хватило для победы на судейских записках. Этот фантастический поединок станет для меня уроком. Я знаю, что являюсь настоящим чемпионом. Я еще вернусь на вершину“, - сказал Турман на пресс-конференции после боя.

Напомним, по итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу 40-летнему Пакьяо.

После победы филиппинец анонсировал свой следующий бой.