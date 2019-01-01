Переключиться на мобильную версию

Турман: Пакьяо подловил меня в первом раунде

Комментариев: 0
Американец понимал, что ему будет сложно победить решением судей.
Кит Турман
Кит Турман
Getty Images

Экс-чемпион мира в полусреднем весе по версии WBA Кит Турман прокомментировал свое поражение суперчемпиону WBA Мэнни Пакьяо.

Читай также: Пакьяо: Нокдаун в первом раунде стал ключевым моментом

“Это был отличный вечер бокса. Я начал бой совсем не так, как я планировал. Мэнни Пакьяо получил импульс благодаря раннему нокдауну. Он подловил меня в первом раунде.

Меня побили, это бокс. Я не пропаду с поля зрения и обязательно вернусь. Пакьяо был быстрым и сильным, как и всегда. Я знаю, что он самый активный боксер. Постоянные выступления помогают ему оставаться в прекрасной физической форме.

Я устроил испытание и для себя, и для него. Судьи вынесли свой вердикт, теперь Пакьяо - чемпион. На ринге произошло много событий, и я понимал, что мне будет сложно склонить судей в мою сторону.

Без сомнений, я был потрясен в этом бою. У Пакьяо был нокдаун в первом раунде и мощный бодипанч в конце поединка. Этого оказалось достаточно, чтобы убедить судей.

Мне кажется, я мог контратаковать и прессинговать. Частично я сделал то, что хотел. Но этого не хватило для победы на судейских записках. Этот фантастический поединок станет для меня уроком. Я знаю, что являюсь настоящим чемпионом. Я еще вернусь на вершину“, - сказал Турман на пресс-конференции после боя.

Напомним, по итогам 12 раундов судьи раздельным решением отдали победу 40-летнему Пакьяо. 

После победы филиппинец анонсировал свой следующий бой.

Поделись:
Теги: бокс, Кит Турман, Мэнни Пакьяо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь