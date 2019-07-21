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Усик: Готов провести бой с Уайтом, если он этого хочет

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Украинцу не принципиально, с кем боксировать в ринге.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, перешедший в супертяжелый дивизион, Александр Усик заявил о готовности провести поединок с британцем Диллианом Уайтом.

"Я уже жду, когда анонсируют мой следующий бой. Хочу готовиться к какому-то определенному событию. Такам заявил, что нокаутирует меня? Что ж, я никогда не ищу легких путей. Он сложный соперник.

Уайт? Я готов провести с ним бой за звание обязательного претендента на титул WBO. Но только в том случае, если он сам этого хочет. Мне абсолютно все равно. Я сумасшедший парень, мне нужен бокс", - приводит слова Усика Behind The Gloves.

Ранее Александр заявил, что хочет провести поединки с Энтони Джошуа, Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером в следующем году.

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Теги: Александр Усик, бокс, Диллиан Уайт
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  21.07.2019, 23:26
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Усик ты невыебусик.
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