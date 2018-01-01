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Арум: Ломаченко хочет взять Британию штурмом

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Менеджер заявил, что Василий - уникальный боксер.
Василий Ломаченко и Боб Арум
Василий Ломаченко и Боб Арум
Getty Images

Промоутер чемпиона мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Боб Арум поделился ожиданиями от предстоящего поединка своего клиента с британцем Люком Кэмпбеллом. Напомним, поединок состоится в Лондоне 31 августа.

"Ломаченко - уникальный боксер. Я думаю, что он хочет взять Великобританию штурмом. Нет сомнений, что Люк Кэмпбелл тоже отличный боксер, но Ломаченко - настоящий талант.

Британские фанаты давно хотели увидеть Василия в Лондоне. Я думаю, что это будет безумный вечер бокса. Нас ожидает аншлаг на арене О2. Я не удивлюсь, если у Ломаченко будет поддержка фанатов здесь", - приводит слова Арума Matchroom Boxing.

Накануне Ломаченко и Кэмпбелл провели первую дуэль взглядов.

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Теги: Василий Ломаченко, Боб Арум, Люк Кэмпбелл, бокс
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