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Усик: Хочу встретиться с Джошуа, Фьюри и Уайлдером в следующем году

Комментариев: 1
Александр надеется поскорее вернуться в ринг.
Александр Усик
Александр Усик
Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, перешедший в супертяжелый дивизион, Александр Усик рассказал о своих планах на следующий год.

"Я очень хочу боксировать. На самом деле, все все равно, с кем проводить бои. Но в следующем году я хотел бы встретиться с топ-боксерами хэвивейта.

Назвать их имена? Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Я хочу поскорее выйти с каждым из них в ринг", - приводит слова Усика iFL TV.

Ранее сообщалось, что Усик может провести поединок в андеркарде боя Геннадия Головкина.

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Теги: Александр Усик, бокс, Деонтей Уайлдер, Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри
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Комментариев (1)
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Boxerogos    21.07.2019, 19:41
Оценка:  0
Boxerogos
Саня,при всём уважении к тебе,каждый из этих супертяжей практически гарантированно отхyярит тебя по черепу так что ты на 10 лет забудешь таблицу умножения.Побоксируй для начала с ребятами попроще,типа Сани Поветкина,поднаберись опыта...
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