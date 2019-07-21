Усик: Хочу встретиться с Джошуа, Фьюри и Уайлдером в следующем году
Александр надеется поскорее вернуться в ринг.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, перешедший в супертяжелый дивизион, Александр Усик рассказал о своих планах на следующий год.
"Я очень хочу боксировать. На самом деле, все все равно, с кем проводить бои. Но в следующем году я хотел бы встретиться с топ-боксерами хэвивейта.
Назвать их имена? Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер. Я хочу поскорее выйти с каждым из них в ринг", - приводит слова Усика iFL TV.
Ранее сообщалось, что Усик может провести поединок в андеркарде боя Геннадия Головкина.
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