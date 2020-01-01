Пакьяо: Мой следующий бой состоится в 2020 году

Мэнни поделился планами после победы над Турманом.

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением судей.

После победы филиппинец рассказал о своих дальнейших планах.

"Я думаю, что мой следующий поединок состоится уже в 2020 году. А потом я хочу вернуться на Филиппины и продолжить свою работу в качестве сенатора", - приводит слова Пакьяо ABS-CBS.

После боя Мэнни также оценил своего соперника, сказав, что с подобными боскерами еще не встречался.