Пакьяо: Нокдаун в первом раунде стал ключевым моментом

Мэнни Пакьяо оценил Кита Турмана, сказав, что с подобными соперниками еще не боксировал.

Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением судей.

Уже в первом раунде филиппинец отправил соперника в нокдаун, и, по его словам, это стало залогом успеха.

“Я не переживал по поводу результата поединка, потому как достал Турмана в десятом раунде. У Кита очень тяжелые руки, я прежде не боксировал с подобными оппонентами. Он умеет боксировать. Этого парня нельзя недооценить.

Ради этого боя я очень усердно тренировался. Кроме того, мне повезло отправить Турмана в нокдаун уже в первом раунде. Я думаю, это стало ключевым моментом на пути к моей победе. Но Кит не должен расстраиваться, это бокс. Я знаю, что для него еще ничего не закончилось“, – цитирует слова Пакьяо с пресс-конференции bloodyelbow.com.