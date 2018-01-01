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Пакьяо: Нокдаун в первом раунде стал ключевым моментом

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Мэнни Пакьяо оценил Кита Турмана, сказав, что с подобными соперниками еще не боксировал.
Пакьяо отправил Турмана в нокдаун в первом раунде
Пакьяо отправил Турмана в нокдаун в первом раунде
Getty Images

Мэнни Пакьяо победил Кита Турмана раздельным решением судей.

Уже в первом раунде филиппинец отправил соперника в нокдаун, и, по его словам, это стало залогом успеха.

“Я не переживал по поводу результата поединка, потому как достал Турмана в десятом раунде. У Кита очень тяжелые руки, я прежде не боксировал с подобными оппонентами. Он умеет боксировать. Этого парня нельзя недооценить.

Ради этого боя я очень усердно тренировался. Кроме того, мне повезло отправить Турмана в нокдаун уже в первом раунде. Я думаю, это стало ключевым моментом на пути к моей победе. Но Кит не должен расстраиваться, это бокс. Я знаю, что для него еще ничего не закончилось“, – цитирует слова Пакьяо с пресс-конференции bloodyelbow.com.

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Теги: Мэнни Пакьяо, Кит Турман, бокс
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